Жоржиньо: «Злился, когда меня называли сыном Сарри»
Полузащитник «Челси» Жоржиньо признался, что его очень злило, когда его называли сыном итальянского тренера Маурицио Сарри. Специалист тренировал игрока в «Наполи» и лондонском клубе.
«В начале карьеры в «Челси» я скучал по «Наполи». Мы все помним, что обо мне говорили: я медленный, слабый, я сын Сарри. Меня это так злило. Но меня недооценивали, в каждом клубе поначалу непросто, в каждом, и это невероятно», — цитирует Жоржиньо The Players Tribune.
Футболист перешел в «Челси» в июле 2018 года за 57 миллионов евро из «Наполи». В этом сезоне 29-летний хавбек провел 3 игры в АПЛ, не отметившись результативными действиями.
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