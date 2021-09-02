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Жоржиньо: «Злился, когда меня называли сыном Сарри»

13:15
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Полузащитник «Челси» Жоржиньо признался, что его очень злило, когда его называли сыном итальянского тренера Маурицио Сарри. Специалист тренировал игрока в «Наполи» и лондонском клубе.

«В начале карьеры в «Челси» я скучал по «Наполи». Мы все помним, что обо мне говорили: я медленный, слабый, я сын Сарри. Меня это так злило. Но меня недооценивали, в каждом клубе поначалу непросто, в каждом, и это невероятно», — цитирует Жоржиньо The Players Tribune.

Футболист перешел в «Челси» в июле 2018 года за 57 миллионов евро из «Наполи». В этом сезоне 29-летний хавбек провел 3 игры в АПЛ, не отметившись результативными действиями.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90
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Россия 0
Хорватия 0
Матч завершен

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения 1
Словакия 1
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29%

1.36

ТМ 2.5

18%

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П1

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2.50

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Виктория Кравченко все материалы автора

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