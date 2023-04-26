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Сегодня, 18:50

Стали известны обязательные условия Нагельсманна для перехода в «Тоттенхэм»

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Экс-главный тренер «Баварии» Томас Тухель выдвинул обязательные условия для перехода в «Тоттенхэм».

По сообщению Independent, и клуб, и тренер очень заинтересованы в переходе и дальнейшей совместной работе. «Шпоры» в ходе переговоров уже успели представить 35-летнему специалисту свои требования по целям и задачам на период работы.

В свою очередь сам Нагельсманн так же выставил требования для лондонского клуба. Он заявил, что готов присоединиться на пост главного тренера только летом, а так же хотел бы иметь влияние над трансферами. Также немцу хотелось бы, чтобы команда вошла в зону Лиги чемпионов в конце этого сезона. Попадание в главный клубный турнир стало бы для него огромной мотивацией для перехода.

24 марта «Бавария» объявила об уходе Юлиана Нагельсманна. Ему на смену пришел Томас Тухель, который подписал с клубом контракт до лета 2025 года.

Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
Юлиан Нагельсманн
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 32 23 6 3 77-34 75
2
 Ман. Сити 30 22 4 4 78-28 70
3
 Ньюкасл 31 16 11 4 54-25 59
4
 МЮ 30 18 5 7 46-37 59
5
 Астон Вилла 33 16 6 11 46-41 54
6
 Тоттенхэм 32 16 5 11 58-51 53
7
 Ливерпуль 31 14 8 9 59-38 50
8
 Брайтон 29 14 7 8 54-37 49
9
 Фулхэм 32 13 6 13 44-43 45
10
 Брентфорд 32 10 14 8 48-43 44
11
 Челси 31 10 9 12 30-33 39
12
 Вулверхэмптон 33 10 7 16 29-44 37
13
 Кр. Пэлас 33 9 10 14 31-42 37
14
 Вест Хэм 31 9 7 15 33-41 34
15
 Борнмут 32 9 6 17 31-63 33
16
 Лидс 33 7 9 17 42-63 30
17
 Лестер 33 8 5 20 44-57 29
18
 Эвертон 32 6 10 16 24-46 28
19
 Нот. Форест 32 6 9 17 26-59 27
20
 Саутгемптон 32 6 6 20 27-56 24
Результаты / календарь
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38 тур
25.04 21:30
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 2 : 0
25.04 21:45
Астон Вилла – Фулхэм
 1 : 0
25.04 22:00
Лидс – Лестер
 1 : 1
26.04 21:30
Нот. Форест – Брайтон
 - : -
26.04 21:45
Вест Хэм – Ливерпуль
 - : -
26.04 21:45
Челси – Брентфорд
 - : -
26.04 22:00
Ман. Сити – Арсенал
 - : -
27.04 21:45
Эвертон – Ньюкасл
 - : -
27.04 21:45
Саутгемптон – Борнмут
 - : -
27.04 22:15
Тоттенхэм – МЮ
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 32
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 24
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 19
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 15
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 9
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 20 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 31 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 19 1 5
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