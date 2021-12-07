Спортивный психолог Лензе войдет в тренерский штаб Рангника в «Манчестер Юнайтед»
08:15
Спортивный психолог Саша Лензе войдет в тренерский штаб Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Athletic.
По информации источника, 46-летний немец был представлен команде 6 декабря, но приступит к работе после получения рабочей визы.
Ранее Лензе работал в «Лейпциге» и дрезденском «Динамо».
Напомним, что 5 декабря «Манчестер Юнайтед» одержал первую победу под руководством Рангника, обыграв в матче 15-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» (1:0).
После 15 туров чемпионата Англии «МЮ» набрал 24 очка и занимает шестое место в турнирной таблице.
Дополнительная информация:
https://theathletic.com/news/united-set-to-add-sports-psychologist-sascha-lense-to-ralf-rangicks-backroom-staff/cNp5m4HVjWqQ/
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