Спортивный психолог Лензе войдет в тренерский штаб Рангника в «Манчестер Юнайтед»

Спортивный психолог Саша Лензе войдет в тренерский штаб Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Athletic.

По информации источника, 46-летний немец был представлен команде 6 декабря, но приступит к работе после получения рабочей визы.

Ранее Лензе работал в «Лейпциге» и дрезденском «Динамо».

Напомним, что 5 декабря «Манчестер Юнайтед» одержал первую победу под руководством Рангника, обыграв в матче 15-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» (1:0).

После 15 туров чемпионата Англии «МЮ» набрал 24 очка и занимает шестое место в турнирной таблице.