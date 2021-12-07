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В «Тоттенхэме» произошла вспышка коронавируса перед матчем Лиги конференций

06:53
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В «Тоттенхэме» произошла вспышка коронавируса перед матчем Лиги конференций с «Ренном», пишет Mirror.

По данным издания, в лондонском клубе выявлено 6 случаев заражения ковидом. Всего в чемпионате Англии 12 человек сдели положительный текст на коронавирус.

Матч Лиги конференций «Тоттенхэм» — «Ренн» состоится в четверг, 9 декабря, в Лондоне, начало — 23.00 мск.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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