В «Тоттенхэме» произошла вспышка коронавируса перед матчем Лиги конференций с «Ренном», пишет Mirror.

По данным издания, в лондонском клубе выявлено 6 случаев заражения ковидом. Всего в чемпионате Англии 12 человек сдели положительный текст на коронавирус.

Матч Лиги конференций «Тоттенхэм» — «Ренн» состоится в четверг, 9 декабря, в Лондоне, начало — 23.00 мск.