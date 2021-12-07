В «Тоттенхэме» произошла вспышка коронавируса перед матчем Лиги конференций
06:53
В «Тоттенхэме» произошла вспышка коронавируса перед матчем Лиги конференций с «Ренном», пишет Mirror.
По данным издания, в лондонском клубе выявлено 6 случаев заражения ковидом. Всего в чемпионате Англии 12 человек сдели положительный текст на коронавирус.
Матч Лиги конференций «Тоттенхэм» — «Ренн» состоится в четверг, 9 декабря, в Лондоне, начало — 23.00 мск.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю