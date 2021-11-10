Конте запретил в «Тоттенхэме» кетчуп, майонез и сэндвичи

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте ввел ряд нововведений в команде. Как сообщает The Athletic, после одной из тренировок итальянец заявил нескольким футболистам, что у них есть лишний вес.

После этого Конте ввел обязательный командный обед и исключил из меню на базе «Тоттенхэма» тяжелую пищу, сэндвичи, кетчуп и майонез, а также призвал футболистов есть больше фруктов.

По информации источника, теперь игрокам будут в меньшем количестве давать фруктовые соки, а при приготовлении блюд уменьшат добавление подсолнечного и сливочного масла.

52-летний специалист возглавил «Тоттенхэм» 2 ноября. Контракт с итальянским тренером рассчитан до лета 2023 года и предусматривает возможность продления еще на сезон.

Под руководством Конте команда сыграла два матча. В Лиге конференции «Тоттенхэм» победил «Витесс» со счетом 3:2, а в чемпионате Англии сыграл вничью с «Эвертоном» (0:0).