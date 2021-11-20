Спектор: «МЮ» нужно задуматься над сменой тренера, а Сульшеру могут предложить должность в структуре клуба»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Джонатан Спектор поделился мнением о том, планирует ли клуб найти замену Уле Гуннару Сульшеру.
«Я думаю, было бы глупо не задумываться над сменой тренера, — цитирует Спектора BritishGambler.co.uk. — Даже в лучшие времена надо быть готовым к любому развитию событий, возможно, Сульшеру предложат другую должность в структуре клуба или что-то еще. Особенно в той ситуации, в которой сейчас находится «МЮ», руководство должно думать, кто будет следующим в случае, если ситуация не начнет улучшаться».
Ранее сообщалось, что Сульшер может потерять свою должность из-за неудовлетворительных результатов.
«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков в 11 матчах.
Сегодня, 20 ноября, команда сыграет с «Уотфордом». Начало — в 18:00 по московскому времени.
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Дополнительная информация:
https://britishgambler.co.uk/interviews/spector-exclusive-id-love-to-see-declan-rice-at-united/
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