Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джоэл Глейзер ответил протестующим фанатам клуба
Один из владельцев «Манчестер Юнайтед» Джоэль Глейзер выступил с открытым письмом, в котором обратился к протестующим болельщикам клуба.
«Я внимательно изучил письмо представителей болельщиков. Ваша любовь и страсть к клубу передались очень ясно. Хочу еще раз принести искренние извинения за допущенные ошибки. Признаем важность того, чтобы интересы болельщиков и футбола стали частью ключевых процессов принятия решений на всех уровнях клуба, и мы открыты для конструктивных дискуссий о том, как укрепить этот принцип.
Кроме того, хочу заверить вас, что моя семья и я глубоко заботимся о «Манчестер Юнайтед», испытываем глубокое чувство ответственности за защиту и укрепление клуба в долгосрочной перспективе, уважая его ценности и традиции.
Нашим главным приоритетом является и всегда будет борьба за самые важные трофеи, игра в привлекательный футбол с командой, состоящей из высококлассных футболистов и одних из лучших местных талантов. Под руководством Уле мы чувствуем, что на правильном пути.
Один из самых ясных уроков последних нескольких недель – необходимость лучше прислушиваться к мнению болельщиков. Мы верим в принцип, согласно которому болельщики владеют акциями клуба. Ранее мы взаимодействовали с фондом болельщиков «МЮ» по вопросам владения акциями болельщикам. Хотим продолжить и ускорить эти обсуждения», – приводит слова Глейзера официальный сайт клуба.
Ранее, 2 мая перед матчем 34-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль», фанаты хозяев устроили акцию протеста и прорвались на поле стадиона «Олд Траффорд». Они требовали отставки владельцев клуба — семьи Глейзеров.
Встреча была перенесена и теперь состоится 13 мая. Начало – 22:15 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.manutd.com/en/news/detail/Joel-Glazer-writes-letter-to-Man-Utd-Fans-Forum-in-May-2021#
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