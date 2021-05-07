Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джоэл Глейзер ответил протестующим фанатам клуба

Один из владельцев «Манчестер Юнайтед» Джоэль Глейзер выступил с открытым письмом, в котором обратился к протестующим болельщикам клуба.

«Я внимательно изучил письмо представителей болельщиков. Ваша любовь и страсть к клубу передались очень ясно. Хочу еще раз принести искренние извинения за допущенные ошибки. Признаем важность того, чтобы интересы болельщиков и футбола стали частью ключевых процессов принятия решений на всех уровнях клуба, и мы открыты для конструктивных дискуссий о том, как укрепить этот принцип.

Кроме того, хочу заверить вас, что моя семья и я глубоко заботимся о «Манчестер Юнайтед», испытываем глубокое чувство ответственности за защиту и укрепление клуба в долгосрочной перспективе, уважая его ценности и традиции.

Нашим главным приоритетом является и всегда будет борьба за самые важные трофеи, игра в привлекательный футбол с командой, состоящей из высококлассных футболистов и одних из лучших местных талантов. Под руководством Уле мы чувствуем, что на правильном пути.

Один из самых ясных уроков последних нескольких недель – необходимость лучше прислушиваться к мнению болельщиков. Мы верим в принцип, согласно которому болельщики владеют акциями клуба. Ранее мы взаимодействовали с фондом болельщиков «МЮ» по вопросам владения акциями болельщикам. Хотим продолжить и ускорить эти обсуждения», – приводит слова Глейзера официальный сайт клуба.

Ранее, 2 мая перед матчем 34-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль», фанаты хозяев устроили акцию протеста и прорвались на поле стадиона «Олд Траффорд». Они требовали отставки владельцев клуба — семьи Глейзеров.

Встреча была перенесена и теперь состоится 13 мая. Начало – 22:15 по московскому времени.