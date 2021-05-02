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Фанаты «Манчестер Юнайтед» прорвались на поле «Олд Траффорд» за несколько часов до матча против «Ливерпуля»

17:01
Фанаты «Манчестер Юнайтед» прорвались на поле «Олд Траффорд» за несколько часов до матча против «Ливерпуля». Фото Twitter
Фанаты «Манчестер Юнайтед» прорвались на поле «Олд Траффорд» за несколько часов до матча против «Ливерпуля». Фото Twitter
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Болельщики «Манчестер Юнайтед» устроили акцию протеста перед матчем 34-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Они требуют отставки владельцев клуба – семьи Глейзеров.

Группа фанатов блокировала отель, в котором находятся игроки и сотрудники клуба. Автобус команды не может выехать на игру, которая начнется через пару часов.

Большая часть болельщиков собралась у стадиона «Олд Траффорд». Позже часть людей прорвалась на поле стадиона.  

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится в воскресенье, 2 мая. Начало встречи — в 18.30 (мск). 

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