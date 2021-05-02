Фанаты «Манчестер Юнайтед» прорвались на поле «Олд Траффорд» за несколько часов до матча против «Ливерпуля»
Болельщики «Манчестер Юнайтед» устроили акцию протеста перед матчем 34-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Они требуют отставки владельцев клуба – семьи Глейзеров.
Группа фанатов блокировала отель, в котором находятся игроки и сотрудники клуба. Автобус команды не может выехать на игру, которая начнется через пару часов.
Большая часть болельщиков собралась у стадиона «Олд Траффорд». Позже часть людей прорвалась на поле стадиона.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится в воскресенье, 2 мая. Начало встречи — в 18.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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