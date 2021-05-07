Сульшер выразил недовольство плотным графиком «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что его категорически не устраивает график ближайших матчей команды.
«Три матча за пять дней — это очень и очень сложно, почти невозможно, — цитирует специалиста Sky Sports 7 мая. — Четыре матча за восемь дней — это невозможно. Но мы принимаем это испытание с высоко поднятой головой. Я никогда не видел такого расписания, даже в современном футболе. На мой взгляд, люди, которые сидят за своими столами в костюмах и никогда не играли в футбол, обошлись с нами очень плохо.
Могу вас заверить, что невозможно играть 90 минут четыре матча за такой срок с интенсивностью, которая необходима для премьер-лиги. Это означает, что я не смогу использовать всех каждую минуту. Нам нужно будет определить приоритеты. Играть в воскресенье в два часа дня — это не проблема, так было всегда. Но играть во вторник и четверг после четверга и воскресенья — это большая проблема".
9 мая «МЮ» на выезде сыграет с «Астон Виллой» в чемпионате Англии, а 11 мая примет «Лестер». 13 мая состоится матч с «Ливерпулем», перенесенный ранее из-за протестов болельщиков. 18 мая команда дома сыграет с «Фулхэмом». 23 мая состоится матч последнего, 38-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона». 26 мая «Манчестер Юнайтед» предстоит финал Лиги Европы против «Вильярреала».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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