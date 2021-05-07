Сульшер выразил недовольство плотным графиком «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что его категорически не устраивает график ближайших матчей команды.

«Три матча за пять дней — это очень и очень сложно, почти невозможно, — цитирует специалиста Sky Sports 7 мая. — Четыре матча за восемь дней — это невозможно. Но мы принимаем это испытание с высоко поднятой головой. Я никогда не видел такого расписания, даже в современном футболе. На мой взгляд, люди, которые сидят за своими столами в костюмах и никогда не играли в футбол, обошлись с нами очень плохо.

Могу вас заверить, что невозможно играть 90 минут четыре матча за такой срок с интенсивностью, которая необходима для премьер-лиги. Это означает, что я не смогу использовать всех каждую минуту. Нам нужно будет определить приоритеты. Играть в воскресенье в два часа дня — это не проблема, так было всегда. Но играть во вторник и четверг после четверга и воскресенья — это большая проблема".

9 мая «МЮ» на выезде сыграет с «Астон Виллой» в чемпионате Англии, а 11 мая примет «Лестер». 13 мая состоится матч с «Ливерпулем», перенесенный ранее из-за протестов болельщиков. 18 мая команда дома сыграет с «Фулхэмом». 23 мая состоится матч последнего, 38-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона». 26 мая «Манчестер Юнайтед» предстоит финал Лиги Европы против «Вильярреала».