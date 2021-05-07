Клопп — о протесте фанатов «МЮ»: «Нормально высказывать свое мнение, но только в мирной форме»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о протестах болельщиков «Манчестер Юнайтед».

«Был ли я удивлен, что такое случилось? Нет. Я верю в демократию. Счастлив, когда люди хотят высказать свое мнение. Это совершенно нормально.

Я сказал несколько недель назад, когда начались протесты, что мы должны быть осторожны, чтобы никто не пострадал. Говорил, что нам нужно успокоиться. Точно не знаю, что произошло, но слышал, что несколько полицейских получили травмы. Такого не должно происходить.

Совершенно нормально высказывать свое мнение, но в мирной форме. Однако, насколько я знаю, это было не совсем так», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

2 мая перед матчем 34-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль», фанаты хозяев устроили акцию протеста и прорвались на поле стадиона «Олд Траффорд». Они требовали отставки владельцев клуба — семьи Глейзеров.

Встреча была перенесена и теперь состоится 13 мая. Начало — 22:15 по московскому времени.