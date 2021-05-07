Клопп — о протесте фанатов «МЮ»: «Нормально высказывать свое мнение, но только в мирной форме»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о протестах болельщиков «Манчестер Юнайтед».
«Был ли я удивлен, что такое случилось? Нет. Я верю в демократию. Счастлив, когда люди хотят высказать свое мнение. Это совершенно нормально.
Я сказал несколько недель назад, когда начались протесты, что мы должны быть осторожны, чтобы никто не пострадал. Говорил, что нам нужно успокоиться. Точно не знаю, что произошло, но слышал, что несколько полицейских получили травмы. Такого не должно происходить.
Совершенно нормально высказывать свое мнение, но в мирной форме. Однако, насколько я знаю, это было не совсем так», — приводит слова Клоппа Sky Sports.
2 мая перед матчем 34-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль», фанаты хозяев устроили акцию протеста и прорвались на поле стадиона «Олд Траффорд». Они требовали отставки владельцев клуба — семьи Глейзеров.
Встреча была перенесена и теперь состоится 13 мая. Начало — 22:15 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11669/12299260/jurgen-klopp-liverpool-boss-unsurprised-by-manchester-united-fans-protests-but-urges-calmer-approach
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