Сон Хын Мин удостоен высшей спортивной награды Кореи

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин был удостоен высшей спортивной награды Кореи после того, как стал первым азиатским игроком, выигравшим «Золотую бутсу» АПЛ, сообщает Sky Sports.

29-летний футболист получил медаль Cheongnyong от президента Юн Сок Еля перед товарищеским матчем Кореи против Бразилии на стадионе в Сеуле.

Среди предыдущих обладателей медали двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ким Ен А и гольфист Пак Сери.

Сон Хын Мин и нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах разделили между собой «Золотую бутсу», которая вручается лучшему бомбардиру английской премьер-лиги по итогам сезона. У обоих футболистов в активе 23 забитых мяча.