Габриэл Жезус принял решение покинуть «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус принял решение покинуть английский клуб, сообщает The Athletic.

Он хочет выступать за команду, где сможет получать больше игровой парктики.

Прямо сейчас Жезус находится в расположении сборной Бразилии, которой в начале июня играть против Южной Кореи, Японии и Аргентины.

В этом сезоне футболист провел за «Манчестер Сити» 41 матч, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.

Его контракт рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 50 миллионов евро.