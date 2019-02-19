СМИ: Слуцкий может возглавить "Челси"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий может продолжить работу в "Челси". Как сообщает The Independent, 47-летний российский специалист рассматривается руководством "синих" в качестве возможной замены Маурицио Сарри.

Еще одним претендентом на данный пост является экс-полузащитник лондонского клуба Фрэнк Лэмпард, в настоящее время возглавляющий "Дерби Каунти". Напомним, ранее сообщалось, что Сарри может быть уволен в случае поражения от "Манчестер Сити" в финале Кубка английской лиги.

"Челси" занимает 6-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 50 очков после 26 туров. "Синие" вылетели из Кубка Англии, уступив "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала (0:2).

"Витесс" Слуцкого занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Голландии, имея в активе 33 очка после 22 туров.

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