Сарри будет отправлен в отставку, если "Челси" проиграет в финале Кубка лиги

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри будет отправлен в отставку со своего поста, если его команда проиграет "Манчестер Сити" в финале Кубка лиги, сообщает The Guardian. Ранее подопечные итальянского специалиста уже проиграли "горожанам" в матче чемпионата Англии со счетом 0:6.

Впрочем, клуб может расстаться со специалистом еще раньше. В четверг "Челси" в рамках 1/16 финала Лиги Европы принимает шведский "Мальме". В первой игре, которая состоялась в Швеции лондонцы выиграли со счетом 2:1, но, в случае неудачи в ответном матче, отставка итальянца должна последовать незамедлительно.

На данный момент "Челси" занимает шестую позицию в турнирной таблице чемпионата Англии. После 26 матчей "синие" имеют в своем активе 50 очков.

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