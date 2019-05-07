Нападающий "Аякса" Давид Нерес может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Как утверждает The Sun, активный интерес к 22-летнему футболисту проявляет "Ливерпуль". Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп является поклонником таланта бразильца.

Также в гонке за Нересом участвуют "Челси", "Арсенал" и "Реал".

По информации издания, возможный трансфер форварда голландского клуба может обойтись в 35 миллионов фунтов.

В текущем сезоне на счету Давида Нереса 50 матчей за "Аякс", 12 голов и 15 результативных передач.