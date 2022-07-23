Президент «Наполи» Де Лаурентис: «Барса» хотела Кулибали, но у нее не было денег. Клуб в долгах"

Президент «Наполи» рассказал о том, кто интересовался Кулибали, кроме «Челси»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал уход защитника Калиду Кулибали в «Челси».

«Я отпустил Кулибали, потому что он попросил меня об этом. «Барселона» пришла, но у них нее не было денег, потому что клуб в долгах. Затем вперед вышел «Челси». Мы не смогли отказать такому игроку, как Кулибали, несмотря на то, что я всячески пытался его удержать, предлагая 6 миллионов евро за сезон.

Но если игрок хочет получить новый опыт в престижном клубе, в лучшей лиге мира, вы должны отпустить его, а не возводить стены», — цитирует Де Лаурентиса Radio Kiss Kiss Napoli.

Кулибали заключил с «Челси» контракт до 2026 года.

31-летний сенегалец выступал выступал за «Наполи» с июля 2014 года. В прошлом сезоне футболист забил 3 гола и сделал 3 результативных передачи в 34 матчах за неаполитанцев.