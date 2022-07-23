«Вест Хэм» интересуется полузащитником «Наполи» Зелиньски

«Вест Хэм» проявляет интерес к полузащитнику «Наполи» Петру Зелиньски, сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, английский клуб уже начал переговоры по возможному трансферу 28-летнего поляка. Сумма сделки может составить 45 миллионов евро.

В прошлом сезоне Зелиньски забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 42 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.