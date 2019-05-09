СМИ: Клопп в ближайшее время продлит контракт с "Ливерпулем" на 5 лет

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в ближайшее время продлит контракт с клубом, сообщает Footbsall Hub. Специалист заключит пятилетнее соглашение с зарплатой в 8,5 миллиона фунтов в год плюс бонусы.

В данный момент зарплата 51-летнего немца составляет порядка 7 миллионов фунтов. "Ливерпуль" он возглавляет с 2015 года.

Под руководством Клоппа "красные" в этом сезоне дошли до финала Лиги чемпионов, где сыграют с "Тоттенхэмом". В чемпионате Англии команда занимает второе место, на 1 очко отставая от "Манчестер Сити".