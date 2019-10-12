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СМИ: Эмери должен попасть в Лигу чемпионов, чтобы сохранить работу в «Арсенале»

18:03
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Перед главным тренером «Арсенала» Унаи Эмери поставлена задача по итогам сезона вывести команду в Лиги чемпионов. Если клуб не сможет попасть в топ-4, что гарантирует участие в главном европейском клубном турнире, то он может быть уволен со своего поста, утверждает The Times.

После восьми туров «Арсенал» занимает третье место, набрав 15 очков. Также команда лидирует в своей группе в Лиге Европы.

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