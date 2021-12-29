«Лестер» минимально обыграл «Ливерпуль»

«Лестер» победил «Ливерпуль» в матче 20-го тура чемпионата Англии — 1:0. Единственный мяч забил Аруна Лукман спустя три минуты после выхода на замену — на 59-й минуте.

Кроме того, «красные» впервые в этом сезоне не забили. На 16-й минуте Мохамед Салах не смог реализовать пенальти. Он впервые с 2017 года не забил одиннадцатиметровый в АПЛ.

Напомним, ранее «Ливерпуль» выбил «Лестер» из Кубка лиги.

«Лестер» занимет девятое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. «Ливерпуль» — второй — 41 очко.