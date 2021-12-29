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«Лестер» минимально обыграл «Ливерпуль»

00:54
28 декабря. «Лестер» — «Ливерпуль» — 1:0. Фото Reuters
28 декабря. «Лестер» — «Ливерпуль» — 1:0. Фото Reuters
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«Лестер» победил «Ливерпуль» в матче 20-го тура чемпионата Англии — 1:0. Единственный мяч забил Аруна Лукман спустя три минуты после выхода на замену — на 59-й минуте.

Кроме того, «красные» впервые в этом сезоне не забили. На 16-й минуте Мохамед Салах не смог реализовать пенальти. Он впервые с 2017 года не забил одиннадцатиметровый в АПЛ.

Напомним, ранее «Ливерпуль» выбил «Лестер» из Кубка лиги.

«Лестер» занимет девятое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. «Ливерпуль» — второй — 41 очко.

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
28 дек, 23:00. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
1:0
Ливерпуль
Голы
Лукман, 59 (1:0)
Нереализованный пенальти
Салах 16
Лестер
Шмейхель Амарти Кастань Томас Мэддисон (Олбрайтон, 68 ) Чудхури (Тилеманс, 56 ) Дьюсбери-Холл Ндиди Сумаре Варди Ихеаначо (Лукман, 56 )
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Цимикас Матип Александр-Арнолд Фабинью (Милнер, 64) Хендерсон (Роберту Фирмину, 70) Окслейд-Чемберлен (Кейта, 56) Мане Салах Диогу Жота
Предупреждения
Матип 4
Судьи
Оливер

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Евгений Козинов все материалы автора

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