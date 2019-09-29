Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмайхель поддержал вратаря «Шеффилд Юнайтед» Дина Хендерсона, который допустил ошибку в матче 7-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (0:1).

— Дин Хендерсон — молодой парень. Очисти свою голову, сынок, представь, что этого никогда не было. Ты отлично играешь! Жизнь идет дальше и скоро будет новый матч, — приводит слова Шмейхеля Manchester Evening News.

Ранее главный тренер «Шеффилда» Крис Уайлдер раскритиковал Хендерсона. После 7 туров «Юнайтед» с 8 очками занимает 12 место в чемпионате Англии.