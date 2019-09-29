Уайлдер раскритиковал голкипера Хендерсона после матча с «Ливерпулем»

Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер раскритиковал голкипера Дина Хендерсона, который допустил ошибку, позволившую «Ливерпулю» победить в матче 7-го тура английской премьер-лиги (1:0).

— Такие вещи случаются с профессионалами, но если он хочет в будущем выступать за топ-клубы и сборную Англии, ему нужно играть лучше, ему нужно работать над концентрацией, — цитирует Уайлдера Manchester Evening News. — Это ужасный день для него, но я не собираюсь обнимать его и успокаивать. Он просто должен играть лучше.

После 7 туров «Шеффилд Юнайтед» с 8 очками занимает 12 место в чемпионате Англии.