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«Саутгемптон» в гостях переиграл «Шеффилд Юнайтед»

19:58
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«Саутгемптон» в матче 27-го тура чемпионата Англии обыграл аутсайдера АПЛ -«Шеффилд Юнайтед». «Святые» победили соперника со счетом 2:0.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

27-й тур

«Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптон» — 0:2 (0:1)

Голы: Уорд-Проуз, 32 — с пенальти (0:1). Адамс, 49 (0:2).

«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Э.Стивенс, Ампаду, Болдок, Богл, Брайан, Флек, Норвуд (Макберни, 46), Ландстрем, Макголдрик (Муссе, 58), Брюстер (Шарп, 69).

«Саутгемптон»: Форстер, Бертранд, Вестергор, Беднарек, Уокер-Питерс, Уорд-Проуз, Армстронг, Диалло, Ингс (Адамс, 13), Минамино (Дженепо, 88), Телла (Редмонд, 76).

Предупреждения: Ампаду, 31. Богл, 36. Телла, 59. Армстронг, 71. Флек, 90+1. Макберни, 90+1. Вестергор, 90+1.

Судья: Тирни (Англия).

6 марта. Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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