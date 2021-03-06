«Саутгемптон» в гостях переиграл «Шеффилд Юнайтед»
«Саутгемптон» в матче 27-го тура чемпионата Англии обыграл аутсайдера АПЛ -«Шеффилд Юнайтед». «Святые» победили соперника со счетом 2:0.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
27-й тур
«Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптон» — 0:2 (0:1)
Голы: Уорд-Проуз, 32 — с пенальти (0:1). Адамс, 49 (0:2).
«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Э.Стивенс, Ампаду, Болдок, Богл, Брайан, Флек, Норвуд (Макберни, 46), Ландстрем, Макголдрик (Муссе, 58), Брюстер (Шарп, 69).
«Саутгемптон»: Форстер, Бертранд, Вестергор, Беднарек, Уокер-Питерс, Уорд-Проуз, Армстронг, Диалло, Ингс (Адамс, 13), Минамино (Дженепо, 88), Телла (Редмонд, 76).
Предупреждения: Ампаду, 31. Богл, 36. Телла, 59. Армстронг, 71. Флек, 90+1. Макберни, 90+1. Вестергор, 90+1.
Судья: Тирни (Англия).
6 марта. Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю