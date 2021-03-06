«Арсенал» сыграл вничью с «Бернли»
«Бернли» принимал «Арсенал» в матче 27-го тура чемпионата Англии. Команды обменялись голами в первом тайме, что и стало итоговым счетом встречи — 1:1.
«Арсенал» набрал 38 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
27-й тур
«Бернли» — «Арсенал» — 1:1 (1:1)
Голы: Обамеянг, 6 (0:1). Вуд, 39 (1:1).
«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор (Питерс, 64), Уэствуд, Браунхил, Вуд, Гвюдмундссон (Брэйди, 67), Выдра (Родригес, 86), Макнейл.
«Арсенал»: Лено, Давид Луиз, Мари, Чемберс, Тирни, Джака, Партей (Себальос, 81), Сака, Виллиан (Пепе, 70), Обамеянг, Эдегор (Ляказетт, 63).
Предупреждения: Сака, 55. Питерс, 71.
Удаление: Питерс, 84.
Судья: Марринер (Англия).
6 марта. Бернли. Стадион «Терф Мур».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/
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