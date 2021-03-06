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«Арсенал» сыграл вничью с «Бернли»

17:24
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«Бернли» принимал «Арсенал» в матче 27-го тура чемпионата Англии. Команды обменялись голами в первом тайме, что и стало итоговым счетом встречи — 1:1.

«Арсенал» набрал 38 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

27-й тур

«Бернли» — «Арсенал» — 1:1 (1:1)

Голы: Обамеянг, 6 (0:1). Вуд, 39 (1:1).

«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор (Питерс, 64), Уэствуд, Браунхил, Вуд, Гвюдмундссон (Брэйди, 67), Выдра (Родригес, 86), Макнейл.

«Арсенал»: Лено, Давид Луиз, Мари, Чемберс, Тирни, Джака, Партей (Себальос, 81), Сака, Виллиан (Пепе, 70), Обамеянг, Эдегор (Ляказетт, 63).

Предупреждения: Сака, 55. Питерс, 71.

Удаление: Питерс, 84.

Судья: Марринер (Англия).

6 марта. Бернли. Стадион «Терф Мур».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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