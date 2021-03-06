«Астон Вилла» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью
«Астон Вилла» принимала «Вулверхэмптон» в матче 27-го тура чемпионата Англии. Встреча закончилась со счетом 0:0.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
27-й тур
«Астон Вилла» — «Вулверхэмптон Уондерерс» — 0:0
«Астон Вилла»: Мартинес, Эль-Мохамади, Таргетт, Мингс, Конса, Сансон (Баркли, 61), Макгинн, Дуглас Луис, Б.Траоре (Рэмси, 83), Трезеге (Дэвис, 78), Уоткинс.
«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Хонни Кастро, Коади, Семеду, Саисс, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш, Виллиан Жозе (Силва, 78), А.Траоре, Педру Нету.
Предупреждение: Сансон, 27.
Судья: Поусон (Англия).
6 марта. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю