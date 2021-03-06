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«Астон Вилла» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью

22:25
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«Астон Вилла» принимала «Вулверхэмптон» в матче 27-го тура чемпионата Англии. Встреча закончилась со счетом 0:0.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

27-й тур

«Астон Вилла» — «Вулверхэмптон Уондерерс» — 0:0

«Астон Вилла»: Мартинес, Эль-Мохамади, Таргетт, Мингс, Конса, Сансон (Баркли, 61), Макгинн, Дуглас Луис, Б.Траоре (Рэмси, 83), Трезеге (Дэвис, 78), Уоткинс.

«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Хонни Кастро, Коади, Семеду, Саисс, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш, Виллиан Жозе (Силва, 78), А.Траоре, Педру Нету.

Предупреждение: Сансон, 27.

Судья: Поусон (Англия).

6 марта. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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