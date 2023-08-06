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Сегодня, 18:48

Саутгейт считает, что Магуайру необходимо принять решение о своем будущем

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отметил, что форварду «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайру нужно принять решение по поводу своего будущего.

«Если Харри не попадает в состав, он должен принять решение. Если оставить в стороне сборную, отправной точкой для любого футболиста является то, насколько он удовлетворен своей работой», — цитирует Магуайра TalkSPORT.

Магуайр выступает за «МЮ» с 2019 года. В прошедшем сезоне он провел 31 матч за манкунианцев, не отметившись результативными действиями. В межсезонье защитник лишился капитанской повязки в клубе.

Харри Магуайр
ФК Манчестер Юнайтед
Гарет Саутгейт
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