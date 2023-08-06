Саутгейт считает, что Магуайру необходимо принять решение о своем будущем

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отметил, что форварду «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайру нужно принять решение по поводу своего будущего.

«Если Харри не попадает в состав, он должен принять решение. Если оставить в стороне сборную, отправной точкой для любого футболиста является то, насколько он удовлетворен своей работой», — цитирует Магуайра TalkSPORT.

Магуайр выступает за «МЮ» с 2019 года. В прошедшем сезоне он провел 31 матч за манкунианцев, не отметившись результативными действиями. В межсезонье защитник лишился капитанской повязки в клубе.