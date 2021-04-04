«Саутгемптон» победил «Бернли», уступая по ходу матча со счетом 0:2
В Англии состоялся матч 30-го тура АПЛ, в котором «Саутгемптон» на своем поле обыграл «Бернли» со счетом 3:2.
«Саутгемптон» за 30 матчей набрал 36 очков и с этим показателем занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ. «Бернли», в активе которого 33 очка после 30 матчей, находится на 15-й позиции.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
30-й тур
«Саутгемптон» — «Бернли» — 3:2 (2:2)
Голы: Вуд, 12 — с пенальти (0:1). Выдра, 28 (0:2). Армстронг, 31 (1:2). Ингс, 42 (2:2). Редмонд, 66 (3:2).
«Саутгемптон»: Форстер, Бертранд, Вестергор, Беднарек, Уокер-Питерс, Уорд-Проуз, Армстронг (Салису, 79), Диалло, Уолкотт (Дженепо, 87), Редмонд, Ингс (Адамс, 86).
«Бернли»: Поуп, Питерс (Тэйлор, 33), Ми, Лоутон, Тарковски, Уэствуд, Браунхил, Вуд, Гвюдмундссон (Ричардсон, 90), Выдра (Родригес, 78), Макнейл.
Судья: Марринер (Англия).
4 апреля. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/
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