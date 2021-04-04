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«Саутгемптон» победил «Бернли», уступая по ходу матча со счетом 0:2

15:57
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В Англии состоялся матч 30-го тура АПЛ, в котором «Саутгемптон» на своем поле обыграл «Бернли» со счетом 3:2.

«Саутгемптон» за 30 матчей набрал 36 очков и с этим показателем занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ. «Бернли», в активе которого 33 очка после 30 матчей, находится на 15-й позиции.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

30-й тур

«Саутгемптон» — «Бернли» — 3:2 (2:2)

Голы: Вуд, 12 — с пенальти (0:1). Выдра, 28 (0:2). Армстронг, 31 (1:2). Ингс, 42 (2:2). Редмонд, 66 (3:2).

«Саутгемптон»: Форстер, Бертранд, Вестергор, Беднарек, Уокер-Питерс, Уорд-Проуз, Армстронг (Салису, 79), Диалло, Уолкотт (Дженепо, 87), Редмонд, Ингс (Адамс, 86).

«Бернли»: Поуп, Питерс (Тэйлор, 33), Ми, Лоутон, Тарковски, Уэствуд, Браунхил, Вуд, Гвюдмундссон (Ричардсон, 90), Выдра (Родригес, 78), Макнейл.

Судья: Марринер (Англия).

4 апреля. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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