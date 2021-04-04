Фонсека и Лэмпард — кандидаты на пост главного тренера «Кристал Пэлас»
Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека и экс-тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард входят в шорт-лист кандидатов на пост наставника «Кристал Пэлас», сообщает Daily Mail.
По информации источника, руководство английского клуба не планирует продлевать контракт с 73-летним Роем Ходжсоном и уже приступило к поискам нового тренера. Помимо Фонсеки и Лэмпарда, кандидатами на этот пост также являются Шон Дайч из «Бернли» и главный тренер «Суонси» Стив Купер.
После 29 туров «Кристал Пэлас» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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