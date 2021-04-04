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Фонсека и Лэмпард — кандидаты на пост главного тренера «Кристал Пэлас»

16:42
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Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека и экс-тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард входят в шорт-лист кандидатов на пост наставника «Кристал Пэлас», сообщает Daily Mail.

По информации источника, руководство английского клуба не планирует продлевать контракт с 73-летним Роем Ходжсоном и уже приступило к поискам нового тренера. Помимо Фонсеки и Лэмпарда, кандидатами на этот пост также являются Шон Дайч из «Бернли» и главный тренер «Суонси» Стив Купер.

После 29 туров «Кристал Пэлас» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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