На матчах Кубка Англии испытают систему иммунных паспортов

В Великобритании в апреле начнутся испытания системы паспортов иммунитета к коронавирусу, информирует The Sunday Telegraph. Как отмечается, к осени эта система будет действовать в полном объеме. Выглядеть она будет в виде приложения для смартфонов. Также будут использоваться и обычные бумажные документы о наличии иммунитета.

Премьер-министр страны Борис Джонсон 5 апреля сделает официальное объявление о введении системы. Она позволит жителям страны посещать публичные места и массовые мероприятия, включая футбольные матчи. Свидетельство о сделанной прививке больше не будет единственным способом посетить общественные мероприятия.

В ближайшие месяцы система будет испытываться. Свидетельства о наличии иммунитета должны будут предъявить болельщики на матчах Кубка Англии, которые пройдут в Лондоне на стадионе «Уэмбли», включая финал 15 мая.

Кроме того, систему опробуют на других спортивных мероприятиях. Например, на чемпионате мира по снукеру в Шеффилде, а также на массовом забеге в Хартфордшире.