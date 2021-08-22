«Сатугемптон» возместит цену билетов болельщикам, которые не успели попасть на стадион к началу матча с «Манчестер Юнайтед»
В матче 2-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1).
Перед началом встречи произошел неприятный инцидент: многие болельщики не успели пройти на стадион из-за новых правил пропуска и досмотра в условиях эпидемии коронавируса, сообщает Sky Sports.
Клуб уже принял решение, что возместит стоимость билетов тем фанатам, которые не успели попасть на трибуны к стартовому свистку.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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