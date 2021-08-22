Гринвуд разочарован результатом «Манчестер Юнайтед» в матче с «Саутгемптоном»
Форвард «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд прокомментировал результат матча 2-го тура чемпионата Англии против «Сатугемптона» (1:1).
«Есть небольшое разочарование. Думаю, мы должны были брать три очка, забить в конце матча.
«Саутгемптон» сыграл хорошо, здорово оборонялся. Но я думаю, что нам следовало идти вперед, сравняв счет. Мы этого не сделали", — приводит слова Гринвуда BBC Sport.
Гринвуд стал автором единственного гола «МЮ» в этой встрече.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.bbc.com/sport/live/football/57738375?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=61226949b19a573a6ec37cbe%26%262021-08-22T15%3A21%3A39.243Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn:asset:129e72b8-9b41-441c-b068-54c6e41fdf38&p
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