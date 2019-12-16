Сане начал тренировки на футбольном поле

Нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане продолжает восстанавливаться после травмы. Он провел свое первое занятие на тренировочном поле.

Немец получил серьезное повреждение колена в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля». Несколько месяцев Сане ожидал, пока его колено заживет после операции, после чего приступил к занятиям в тренажерном зале.

Теперь 23-летний игрок сборной Германии вышел и на тренировочное поле, о чем сообщил в своем Instagram.

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