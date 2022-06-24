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Сегодня, 14:41

Форвард «МЮ» Роналду не думает о переходе в другую команду

Виктория Кравченко
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Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду не планирует покидать команду этим летом, пишет Sky Sports. Сообщалось, что футболист ищет новую команду для продолжения карьеры.

По данным источника, в скором времени 37-летний португалец вернется в расположение команды и приступит к подготовке сезона.

В СМИ также писали, что Роналду может продолжить карьеру в «Баварии» в случае ухода Роберта Левандовски.

В прошедшем сезоне португалец забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 38 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
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