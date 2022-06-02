Мохамед Салах рассказал, ради чего отказался бы от индивидуальных наград

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал, на что готов был бы пойти ради переигровки финала Лиги чемпионов.

«Получить признание от болельщиков и от журналистов в одном сезоне — это нечто особенное, этого я никогда не забуду. Я бы отказался от всех этих личных наград ради возможности переиграть тот финал [Лиги чемпионов], но футбол так не работает», — написал форвард в Twitter.

В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» проиграл «Реалу» (0:1).