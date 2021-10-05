Салах хочет получать 300-380 тысяч фунтов в неделю по новому контракту

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах хочет получать 300-380 тысяч фунтов стерлингов в неделю по своему новому контракту. Как утверждает The Independent, 29-летний египтянин хочет, чтобы новый контракт подтвердил его статус одного из лучших игроков в английской премьер-лиге.

Минувшим летом «Ливерпуль» продлил сотрудничество с целым рядом основных игроков, а вот Салах новый контракт не заключил до сих пор. Ситуация с Мохамедом становится все более напряженной, ведь действующий контракт игрока истекает уже в 2023 году.