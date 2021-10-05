Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Ливерпуль» сделал запрос относительно трансфера нападающего «Зальцбурга»

18:45
Карим Адейеми. Фото Instagram
Карим Адейеми. Фото Instagram
Теги:

Нападающий «Зальцбурга» Карим Адейеми может стать игроком «Ливерпуля». Английский клуб уже сделал запрос относительно возможного трансфера 19-летнего немца, сообщает Sky Deutschland.

Однако сам футболист склоняется к переходу в команду из бундеслиги. Там на него претендуют «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «Лейпциг».

«Зальцбург» готов отпустить одного из своих лидеров, но при этом хочет получить за него не менее 20 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

В этом сезоне Адейеми провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Садулаев — Снайдер, вольная борьба: время начала и где смотреть прямую трансляцию финала Олимпиады
Отборочный турнир ЧМ-2022: расписание и результаты матчей сборной России
Садулаев вышел в финал чемпионата мира по вольной борьбе
«Локомотив» увольняет Николича. Все детали отставки тренера
Бег во вред: к чему может привести неправильный выбор кроссовок для бега?
0