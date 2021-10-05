«Ливерпуль» сделал запрос относительно трансфера нападающего «Зальцбурга»

Нападающий «Зальцбурга» Карим Адейеми может стать игроком «Ливерпуля». Английский клуб уже сделал запрос относительно возможного трансфера 19-летнего немца, сообщает Sky Deutschland.

Однако сам футболист склоняется к переходу в команду из бундеслиги. Там на него претендуют «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «Лейпциг».

«Зальцбург» готов отпустить одного из своих лидеров, но при этом хочет получить за него не менее 20 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

В этом сезоне Адейеми провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов.