«Ливерпуль» сделал запрос относительно трансфера нападающего «Зальцбурга»
18:45
Нападающий «Зальцбурга» Карим Адейеми может стать игроком «Ливерпуля». Английский клуб уже сделал запрос относительно возможного трансфера 19-летнего немца, сообщает Sky Deutschland.
Однако сам футболист склоняется к переходу в команду из бундеслиги. Там на него претендуют «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «Лейпциг».
«Зальцбург» готов отпустить одного из своих лидеров, но при этом хочет получить за него не менее 20 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
В этом сезоне Адейеми провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов.
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