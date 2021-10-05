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Рюдигер высказался о будущем в «Челси»

16:19
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Защитник «Челси Антонио Рюдигер поделился мнением о своем будущем.

«Мое будущее? Я чувствую себя хорошо в «Челси», там, где я нахожусь сейчас, так что это меня устраивает. Интерес «Баварии» — честь для меня, потому что это показывает, что в последнее время я делал что-то правильно», — приводит слова Рюдигера Фабрицио Романо в Twitter.

В сентябре появилась информация об интересе «Баварии» к 28-летнему немцу. Его действующий контракт с «Челси» рассчитан до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Рюдигер провел 10 матчей за «Челси» и забил один гол.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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