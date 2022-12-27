Сака: «В первом матче снова входишь в свой игровой ритм»

Форвард «Арсенала» Букайо Сака подвел итоги матча 17-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (3:1).

«Второй тайм был намного лучше первого, в первом матче снова входишь в свой игровой ритм. Мы все знаем, насколько важным был этот день, и все мы сосредоточены на одной цели: побеждать в каждой игре. Наши болельщики дали нам все необходимое», — приводит слова Сака Amazon Prime.

После этого матча «Арсенал» с 40 очками занимает первое место в АПЛ, «Вест Хэм» с 14 очками — на 16-й строчке.