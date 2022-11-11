Руни заявил, что действия Роналду на старте сезона неприемлемы для «МЮ»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался о поведении нападающего английского клуба Криштиану Роналду.

«Я считаю, что вещи, которые Роналду делал, начиная со старта сезона, неприемлемы для «Манчестер Юнайтед». Я видел, что Рой Кин защищал его. Но сам Рой не принял бы такое поведение. Это отвлекает, и в данный момент «Манчестер Юнайтед», находящемуся в процессе перестройки, это не нужно. Криштиану должен просто опустить голову, работать и быть готовым сыграть, когда тренеру это будет нужно. Если он сделает это, то станет преимуществом. Если нет, то он будет нежелательным отвлекающим фактором», — приводит слова Руни Talk Sport.

37-летний португалец присоединился в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года. В нынешнем сезоне Роналду провел за английский клуб 16 матчей, забил три мяча и отдал две результативные передачи.