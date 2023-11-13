Руководство «МЮ» отказывается встречаться с агентами, если они предлагают замену для Тен Хага

Руководство «Манчестер Юнайтед» ни с кем не ведет переговоры о замене для главного тренера команды Эрика тен Хага, сообщает ESPN.

По информации источника, в клубе отменили назначенную встречу с агентом одного из известных специалистов, поскольку подозревали, что на ней будет обсуждаться возможная замена тен Хага.

53-летний нидерландец возглавляет манкунианцев с лета прошлого года. После 12 туров «Манчестер Юнайтед» с 21 очком занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.