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Сегодня, 19:15

Принц Уильям, Фергюсон и Чеферин приняли участие в церемонии прощания с Бобби Чарльтоном

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Принц Уэльский Уильям.
Фото Global Look Press
Алекс Фергюсон.
Фото Global Look Press
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В Англии прошла церемония прощания с легендой «Манчестер Юнайтед» Бобби Чарльтоном.

Церемонию посетили Принц Уэльский Уильям, экс-тренер «МЮ» Сэр Алекс Фергюсон, президент УЕФА Александер Чеферин, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт и многие бывшие игроки и члены персонала «Манчестер Юнайтед».

Алекс Фергюсон.
Фото Global Look Press

Чарльтон умер 21 октября. Позже появилась информация, что причиной его смерти стало падение на подоконник. Легенде «Манчестер Юнайтед» было 86 лет.

Чарльтон — воспитанник академии «МЮ». За 17 лет в составе клуба он провел 758 матчей и забил 249 голов, выиграл Кубок Европы, три чемпионата Англии и Кубок страны.

За сборную Англии Чарльтон сыграл 106 матчей и забил 49 голов, а также выиграл чемпионат мира-1966. Также в 1966 году он стал обладателем «Золотого мяча».

Бобби Чарльтон
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Алекс Фергюсон
Александер Чеферин
Гарет Саутгейт
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Руководство «МЮ» отказывается встречаться с агентами, если они предлагают замену для Тен Хага
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 12 9 1 2 32-12 28
2
 Ливерпуль 12 8 3 1 27-10 27
3
 Арсенал 12 8 3 1 26-10 27
4
 Тоттенхэм 12 8 2 2 24-15 26
5
 Астон Вилла 12 8 1 3 29-17 25
6
 МЮ 12 7 0 5 13-16 21
7
 Ньюкасл 12 6 2 4 27-13 20
8
 Брайтон 12 5 4 3 25-21 19
9
 Вест Хэм 12 5 2 5 21-22 17
10
 Челси 12 4 4 4 21-16 16
11
 Брентфорд 12 4 4 4 19-17 16
12
 Вулверхэмптон 12 4 3 5 16-20 15
13
 Кр. Пэлас 12 4 3 5 12-16 15
14
 Эвертон 12 4 2 6 14-17 14
15
 Нот. Форест 12 3 4 5 14-18 13
16
 Фулхэм 12 3 3 6 10-20 12
17
 Борнмут 12 2 3 7 11-27 9
18
 Лутон Таун 12 1 3 8 10-22 6
19
 Шеффилд Юн. 12 1 2 9 10-31 5
20
 Бернли 12 1 1 10 9-30 4
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36 тур
37 тур
38 тур
25.11 15:30
Ман. Сити – Ливерпуль
 - : -
25.11 18:00
Бернли – Вест Хэм
 - : -
25.11 18:00
Лутон Таун – Кр. Пэлас
 - : -
25.11 18:00
Ньюкасл – Челси
 - : -
25.11 18:00
Нот. Форест – Брайтон
 - : -
25.11 18:00
Шеффилд Юн. – Борнмут
 - : -
25.11 20:00
Брентфорд – Арсенал
 - : -
26.11 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
 - : -
26.11 19:30
Эвертон – МЮ
 - : -
27.11 23:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 8
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Жереми Доку

Жереми Доку

Манчестер Сити

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 11 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 10 1 4
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 11 1 2
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