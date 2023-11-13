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Сегодня, 18:42

Каррагер: «Почеттино — лучшее, что есть в «Челси» на данный момент»

Алина Савинова
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Экс-защитник «Ливерпуля» и футбольный эксперт Джейми Каррагер похвалил главного тренера «Челси» Маурисио Почеттино.

«Самое лучшее в «Челси» сейчас — это Почеттино. Не игроки или владельцы, а тренер. Это самый важный человек. Если речь идет о завоевании трофеев, сомневаюсь, что «Челси» мог бы получить тренера лучше из числа возможных для них вариантов. Под его руководством ситуация должна улучшиться. Есть большой оптимизм в отношении того, что они смогут противостоять лучшим командам, а их тренер, в свою очередь, конкурировать с лучшими тренерами», — приводит Daily Mail слова Каррагера.

«Челси» с 16 очками идет на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ. 25 ноября команда Почеттино встретится с «Ньюкаслом» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Начало матча — в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-12741457/Mauricio-Pochettino-Chelsea-players-owners-Jamie-Carragher-Man-City.html
Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Челси
Джейми Каррагер
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Каррагер объяснил, почему считает Унаи Эмери лучшим тренером сезона в АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 12 9 1 2 32-12 28
2
 Ливерпуль 12 8 3 1 27-10 27
3
 Арсенал 12 8 3 1 26-10 27
4
 Тоттенхэм 12 8 2 2 24-15 26
5
 Астон Вилла 12 8 1 3 29-17 25
6
 МЮ 12 7 0 5 13-16 21
7
 Ньюкасл 12 6 2 4 27-13 20
8
 Брайтон 12 5 4 3 25-21 19
9
 Вест Хэм 12 5 2 5 21-22 17
10
 Челси 12 4 4 4 21-16 16
11
 Брентфорд 12 4 4 4 19-17 16
12
 Вулверхэмптон 12 4 3 5 16-20 15
13
 Кр. Пэлас 12 4 3 5 12-16 15
14
 Эвертон 12 4 2 6 14-17 14
15
 Нот. Форест 12 3 4 5 14-18 13
16
 Фулхэм 12 3 3 6 10-20 12
17
 Борнмут 12 2 3 7 11-27 9
18
 Лутон Таун 12 1 3 8 10-22 6
19
 Шеффилд Юн. 12 1 2 9 10-31 5
20
 Бернли 12 1 1 10 9-30 4
Результаты / календарь
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25.11 15:30
Ман. Сити – Ливерпуль
 - : -
25.11 18:00
Бернли – Вест Хэм
 - : -
25.11 18:00
Лутон Таун – Кр. Пэлас
 - : -
25.11 18:00
Ньюкасл – Челси
 - : -
25.11 18:00
Нот. Форест – Брайтон
 - : -
25.11 18:00
Шеффилд Юн. – Борнмут
 - : -
25.11 20:00
Брентфорд – Арсенал
 - : -
26.11 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
 - : -
26.11 19:30
Эвертон – МЮ
 - : -
27.11 23:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 8
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Жереми Доку

Жереми Доку

Манчестер Сити

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 11 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 10 1 4
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 11 1 2
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