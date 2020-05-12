Руководство АПЛ разрабатывает план действий на случай досрочного завершения сезона

Руководство английской премьер-лиги разрабатывает план действий на случай досрочного завершения текущего сезона, сообщает The Telegraph со ссылкой на Financial Times.

Власти Великобритании объявили о том, что разрешат, начиная с июня, проводить спортивные и культурные мероприятия, но без зрителей. В случае возобновления первенства АПЛ при пустых трибунах команды лишаться доходов от продажи билетов, что наиболее сильно ударит по клубам в нижней части таблицы, однако они получат все выплаты от телевещателей.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, оставшиеся 92 матча турнира отложены на неопределенный срок.