Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Руководство АПЛ разрабатывает план действий на случай досрочного завершения сезона

15:29
Теги:

Руководство английской премьер-лиги разрабатывает план действий на случай досрочного завершения текущего сезона, сообщает The Telegraph со ссылкой на Financial Times.

Власти Великобритании объявили о том, что разрешат, начиная с июня, проводить спортивные и культурные мероприятия, но без зрителей. В случае возобновления первенства АПЛ при пустых трибунах команды лишаться доходов от продажи билетов, что наиболее сильно ударит по клубам в нижней части таблицы, однако они получат все выплаты от телевещателей.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, оставшиеся 92 матча турнира отложены на неопределенный срок.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир