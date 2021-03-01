Рубен Диаш рассказал, кто может остановить «Манчестер Сити»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш высказался о силе команды.

«Мы просто будем продолжать в том же духе. Сейчас команда готовится к следующей игре, не думая ни о ком другом. Наш злейший враг — это мы сами. Команде нужно сохранять настрой и продолжать так же в каждом матче», — приводит Goal слова португальца.

«Манчестер Сити» выиграл 20 последних матчей во всех турнирах. Последнее поражение лидеры АПЛ потерпели 21 ноября от «Тоттенхэма» (0:2). «Манчестер Сити» до сих пор может выиграть все 4 турнира, в которых участвует: АПЛ, Лига чемпионов, Кубок Англии, Кубок лиги.

23-летний защитник пришел в «Манчестер Сити» из «Бенфики» в сентябре 2020 года. Диаш провел за «горожан» 32 матча, в которых забил один гол.