Гвардьола высказался о положении Агуэро в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола высказался о физической форме нападающего Серхио Агуэро.

«Агуэро знает, чтобы вернуться на поле, ему нужно вернуть лучшую форму. Он это знает с первого дня. Те, кто выходят на поле, заслуживают это. Это касается всех нас. Я стараюсь принимать справедливые решения. Серхио очень важен для нас. На его счету самый важный гол команды. Надеемся, вскоре он вернется в стартовый состав», — цитирует Гвардиолу Goal.com.

32-летний аргентинец выступает в команде с 2011 года, его контракт с «Сити» рассчитан до лета 2021 года. В этом сезоне Агуэро участвовал лишь в 6 матчах АПЛ, не отметившись результативными действиями.