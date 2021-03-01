«Манчестер Юнайтед» готов продать Лингарда за 20 миллионов фунтов
18:44
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард, выступающий на правах аренды за «Вест Хэм», может остаться в лондонском клубе. «МЮ» готов расстаться с правами на 28-летнего англичанина за 20 миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Telegraph.
Контракт Лингарда с «Ман Юнайтед» истекает летом 2022 года.
В текущем сезоне хавбек сыграл за «Вест Хэм» 5 матчей, забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.
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