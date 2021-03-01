«Манчестер Юнайтед» готов продать Лингарда за 20 миллионов фунтов

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард, выступающий на правах аренды за «Вест Хэм», может остаться в лондонском клубе. «МЮ» готов расстаться с правами на 28-летнего англичанина за 20 миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Telegraph.

Контракт Лингарда с «Ман Юнайтед» истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне хавбек сыграл за «Вест Хэм» 5 матчей, забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.