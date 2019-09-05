Рой Кин: «Не прощу Фергюсона. Мне все равно, Фергюсон это или Папа Римский»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин в очередной раз резко высказался в адрес экс-главного тренера команды Алекса Фергюсона. Кин защищал цвета «МЮ» с 1993 по 2005 год, после чего со скандалом покинул команду. Ранее он уже негативно отзывался о специалисте, в частности, в автобиографии 2013 года.

— Мне все равно, Алекс Фергюсон это или Папа Римский, — цитирует AS Кина. — Я не прощу Фергюсона. Все эти разговоры в прессе, как я всех подвел, это чепуха. Люди говорят о человеческом подходе Фергюсна к работе. Ерунда. Говорят, что он всегда в первую очередь думал об интересах «Манчестер Юнайтед». Но его сын Даррен Фергюсон выигрывал медаль с «МЮ», ему очень повезло.