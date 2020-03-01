Рой Кин начал хвалить «МЮ»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин положительно высказался об игре команды в последние месяцы. Ранее ветеран регулярно критиковал клуб за неудачи, однако сейчас, по его словам, у команды намечаются неплохие перспективы.

— В последний месяц команда выглядит существенно лучше. Очевидно, это связано с переходом Фернандеша. Думаю, они набирают обороты, — цитирует Sky Sports Кина. — Мы видели, как в конце прошлого сезона они угасли, теперь они находятся в неплохом положении, чтобы побороться за место в четверке и завоевать пару Кубков.

Думаю, ситуация в «МЮ» выправляется. О погоне за лучшими можно забыть, но с «Челси» и «Лестером» можно побороться.