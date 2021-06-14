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Ляпорт намерен перейти из «Манчестер Сити» в «Барселону»

20:32
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Защитник Эмерик Ляпорт намерен перейти из «Манчестер Сити» в «Барселону», утверждает AS.

27-летний футболист понимает, что в условиях кризиса его трансферная стоимость слишком высока для каталонцев, поэтому ему нужно посодействовать этому переходу. Лапорт оказывает давление на клуб и просит отпустить его в «Барселону».

Ляпорт выступал за молодежную сборную Франции, но за основную национальную команду заигран не был. В начале мая защитник получил испанское гражданство, так как имеет баскские корни, а позже попал в окончательный список сборной Испании на Евро-2020.

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