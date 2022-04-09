Роналду выбил телефон из рук фаната после поражения «МЮ» от «Эвертона»

Нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду обвинили в том, что он разбил телефон фаната после поражения «Эвертону» (0:1) в матче 32-го тура чемпионата Англии.

На кадрах видно, как Роналду якобы бросает телефон болельщика на землю.

«Манчестер Юнайтед» займется расследованием инцидента, сообщает Sky Sports.

37-летний португалец провел на поле весь матч, но результативными действиями не отметился.

Манкунианцы в турнирной таблице АПЛ занимают седьмое место, имея 51 очков после 31 сыгранного матча. 16 апреля «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Норвичем».